"Мы будем из федерального центра субсидировать "Золотое кольцо"... Алтайский край и Республика Алтай в полном объёме получили деньги", — сказал он, не уточнив объём субсидий.

В свою очередь, и.о. министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Айлан Сумачаков, выступая на форуме, отметил, в частности, что начато строительство дорог, ведущих к перевалу Кату-Ярык и Каракольским озёрам (поблизости развивают одноименный кластер). "Для завершения работ требуется порядка 3 млрд рублей, в том числе, на Кату-Ярыке — 2,6 млрд рублей, на Каракольские озёра — около полумиллиарда", — сказал Сумачаков.

По его словам, Алтай посещает не менее 2 млн туристов в год, при этом только около 15% прибывает через аэропорт Горно-Алтайска, остальные — автотранспортом. По данным Сумачакова, это порядка 1,7 млн туристов в год.

"Участки дорог, обеспечивающие транспортную доступность до территорий, имеющих высокий туристический потенциал, это, увы, дороги 4-5 категории с грунтовым или щебёночным покрытием, не обеспечивающие комфортный и безопасный проезд. Учитывая горный рельеф местности, отдельные участки дорог — горные перевалы — работают в режиме ограниченного движения, ширина проезжей части — менее 4 метров с продольным уклоном, кратно превышающим нормативы... Ещё одним важным вопросом является приведение (в нормативное состояние — ИФ) дорог, соединяющих республику Алтай с соседними регионами", — отметил Сумачаков.

По его словам, одной из наиболее важных таких дорог является дорога Солонешное — Усть-Кан (соединяет Алтайский край и Республику Алтай и составляет участок Золотого кольца Алтая).

Проект "Большое Золотое кольцо Алтая" имеет статус межрегионального трансграничного туристского продукта. "Кольцо" начинается и заканчивается в Барнауле. Маршрут проходит по западной и по юго-восточной части Западно-Сибирской долины, по долинам и перевалам северных склонов гор Алтая, а также по территории 4 городов и 19 районов Алтайского края. Кроме того часть маршрута проходит по территории Монголии, юго-запада и запада Казахстана.