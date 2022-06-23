"23 июня в Садовом вестибюле Михайловского дворца открывается выставка "Борис Кустодиев и Мстислав Добужинский. Композиции для Городского Училищного дома имени Петра Великого (1910-1911)" (...) На экспозиции будет представлена работа Кустодиева и эскизы к ней, и эскизы Добужинского, каждый из которых представляет собой самостоятельное произведение", — говорится в сообщении.

В Русском музее, в состав которого входит Михайловский дворец, рассказали, что парадный портрет Петра I (создан Кустодиевым в 1911 году) висел в здании Городского Училищного дома имени Петра Великого (Петроградская набережная, дом 2-4 лит. А), в котором сейчас находится Нахимовское военно-морское училище.

"Работа над первым в творчестве художника монументальным произведением шла непросто. Летом 1910 года проявились первые симптомы его заболевания — начала мучительно болеть рука, но, несмотря на боль, художник продолжал работу над множеством произведений. Из-за болезни он лишь периодически работал в новой для него сфере монументальной живописи, но успел создать масштабное панно "Петр Великий", — рассказали в музее.

На выставке будут представлены эскизы к портрету, которые представляют собой самоценные произведения, отличающиеся мастерством и выразительностью, в частности эскиз "Голова Петра Великого" (1910).

Сама картина Кустодиева была передана Русскому музею в 1928 году из 176-й трудовой школы.

В оформлении Училищного дома участвовал и Мстислав Добужинский. Как и Кустодиев, он впервые обратился к сфере монументальной живописи. Для Училищного дома художник выбрал тему "Петр I в Голландии", так как хорошо знал и эту страну, и историю пребывания Петра в Саардаме, где русский царь учился искусству кораблестроения.

Сохранились три из нескольких эскизов будущей картины: два графических эскиза 1910 г. хранятся в Русском музее и войдут в состав экспонируемых произведений, сообщили в пресс-службе.

Сама картина размером 400 х 550 см не сохранилась.

В 2022 году также исполняется 110 лет со дня постройки Училищного дома. После Октябрьской революции в здании размещались детский дом, школы, электротехникум. В 1944 году бывший Городской Училищный дом имени Петра Великого передали Нахимовскому военно-морскому училищу.