"За три дня туристы смогут оценить все преимущества летнего Шерегеша, медитировать и вдохновляться энергией Горной Шории, участвовать в велозабеге или отправиться на экскурсии. Также состоится V ежегодный спортфестиваль по маунтинбайку и трейлраннингу (бег по природному рельефу) "Таежная Гонка", — говорится в сообщении.

Кроме того, на фестивале проведут специальную фитнес-программу с семинарами по правильному питанию, спортивными секциями и йогой на вершине горы.

Помимо этого, пройдет дегустация изысканных блюд из дичи, а лучшие повара Сибири приготовят гигантский шашлык для гостей курорта.

Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 83 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. По данным региональных властей, в сезоне 2021-2022 годов турпоток вырос на 7% и превысил 2 млн человек.