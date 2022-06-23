"Два года назад, когда мы сначала отловили в естественной среде, а потом переселили на Завьялова первых животных, это был уникальный в России и во всем мире опыт. До нас этого не делал никто. На старте проекта у ученых расходились мнения относительно успеха этого предприятия. Но, как мы видим сейчас, у нас все получилось", — процитировали в сообщении главу компании "Экспедиция-тур" и зампредседателя областной думы Игоря Донцова.

Снежных баранов на острове Завьялова истребили еще в ХХ веке. В 2020 году на эту территорию привезли двух взрослых овец, двух барашков и трех годовалых детенышей. Сейчас они рассредоточились по всему острову, для отслеживания используют спутниковые радиоошейники. Эти животные обитают на крутых скалах, наблюдение за ними сопровождается серьезными трудностями.

В ближайшее время на остров завезут еще 10 снежных баранов, и на острове появится устойчивая группа из 17 животных. По словам Донцова, вероятно, в этом году самки принесли приплод, и специалисты надеются, что животные продолжат размножаться.

Как сообщалось, на острове Завьялова также идет восстановление популяции овцебыков. Это самая южная группа этих животных на планете. В 2018 году завезли телят с арктического острова Большой Бегичев в Якутии. Животные успешно акклиматизировались на Колыме и в 2021 году дали первое потомство.

На острове появится туристический комплекс. Здесь можно будет увидеть овцебыков, снежных баранов, сивучей. Остров Завьялова (почти 40 тыс. га территории) в Охотском море стал необитаемым в 1990-х годах. До этого там работали метеостанция, маяк и рыбзавод. Добраться до него из Магадана можно морем за три часа на быстроходных лодках.