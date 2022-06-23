"Рост к прошлому году составил 22,5% (18,2 тыс. человек)", — говорится в сообщении.

В этом году по КБЖД курсируют туристические поезда "Байкальская сказка", "Байкальский экспресс", рельсовый автобус "Нерпочка" и электропоезда с паровозной тягой.

В частности, двухэтажный круизный поезд "Байкальская сказка", который следует от Москвы до Байкала, сделает в июне два рейса. "Байкальский экспресс" будет ходить из Иркутска и Улан-Удэ до Байкала с 1 июля по 9 сентября.

Кругобайкальская железная дорога — ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, идущее вдоль берега озера Байкал от города Слюдянка до порта Байкал. На КБЖД более 200 мостов, 38 тоннелей, галереи, станционные постройки и церкви — всего 807 объектов. Практически все они возведены вручную за шесть лет — с 1899 по 1905 год. Длина дороги — 85 км.

Сейчас КБЖД используется для туристических целей.