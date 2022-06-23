По их данным, этот шаг призван защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность Чехии. Цель данной меры — оказать давление на Россию и Белоруссию, которая поддерживает действия Москвы на Украине, для окончания военной операции.

Сообщается, что исключение составляют гуманитарные визы. Также решение не затронет россиян и белорусов, уже имеющих вид на жительство, и желающих его продлить, членов семей иностранцев с видом на жительство в Чехии.

24 февраля сообщалось, что Чехия приостановила выдачу виз гражданам России, а также приняла решение об отзыве разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно и временном закрытии консульских учреждений в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.