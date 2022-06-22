"Гости фестиваля смогут посетить экскурсии в "Доме Салтыкова" и по улице Художника, а также презентации музеев-мастерских "Гжельское Море", "Семейная мастерская Каштановых", "Артель" мастерской Тарыгиных. Желающие смогут принять участие в мастер-классах по гончарному мастерству от лучших гончаров России", — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия также пройдет инсталляция Раменского историко-художественного музея и выставка детской школы искусств "Гжель". На фестивале гости смогут попробовать гжельский тандыр, принять участие в чаепитии из самовара, взварах от гжельской травницы. Летний фестиваль керамики "Гжельфест" состоится 2 июля, отметили в ведомстве. Организатором мероприятия выступает Союз гжельских мастеров при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.