"К счастью, основная экспозиция, ценные мемориальные экспонаты, принадлежащие Валентине Владимировне (Терешковой — ИФ) и ее семье, не повреждены, пострадавших нет. Сейчас на месте работает следствие, которое установит причины пожара. Обязательно восстановим музей", — сказал глава региона.

Как сообщалось, пожар в реконструированной деревенской избе, которая является частью музея, произошёл в ночь на среду. После инцидента прокуратура организовала проверку, полиция возбудила уголовное дело о поджоге. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Музей "Космос" является филиалом Ярославского музея-заповедника. Он открылся 25 января 1975 года и посвящен полету в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Музейный комплекс включает в себя деревенский дом, воссоздающий быт семьи Терешковых, основной экспозиционный зал и выставочный зал-фойе, где проходят тематические выставки.