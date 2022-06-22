Также новая дистанция проложена от курорта "Архыз" до поселка Нижний Архыз по хребту Морг-Сырт на территории Тебердинского национального парка.

В рамках соревнований запланировано около десятка стартов на дистанции от 4 до 118 км с набором высоты от 600 до 1600 метров. Также планируется детский забег на дистанции 500-1500 метров.