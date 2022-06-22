«Ситуация с бронированиями гостиниц Крыма улучшилась: мы прошли нижнюю точку где-то в середине мая, и к концу месяца начали восстанавливаться. Сейчас мы идем в моменте лучше, чем год назад. Мы рассчитываем, что июль-август пройдут на полуострове не хуже, чем годом ранее. Если два месяца назад мы оценивали потери в 50%, то сейчас мы надеемся выйти на минус 15% по турпотоку по итогам летнего сезона», — рассказал Ромашкин.

Он отметил, что в Крыму, доля отелей, работающих по системе «все включено», составляет 5-10% от общего числа объектов размещения.

«Места пока есть везде. После Дня России мы заметили оживление, и последние 2-3 дня мы идем на уровне 2021 года или даже чуть лучше», — добавил он.

Между тем, Ромашкин сообщил, что за последние 2-3 недели цены на размещение в Крыму поднялись вслед за спросом.

«Максимальное снижение цен на размещение было на 20%, потом на 10%, неделю назад было минус 5%. И к концу этой недели, я думаю, мы увидим рост цен. Среднее удорожание в летнем сезоне составит, я думаю, как и в Краснодарском крае, не более 7-8%», — уточнил эксперт.

По словам Ромашкина, у российских туристов наиболее популярен южный берег Крыма – на него приходится 50% бронирований.

«В среднем туристы бронируют 10 ночей, самые востребованные объекты – гостиницы 3* с двух или трехразовым питанием. Ночь в таком отеле обойдется в 3,1 тыс. рублей на человека», — заключил он.