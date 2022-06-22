"Можно констатировать, что с января по май российскими авиакомпаниями было перевезено 31,73 млн пассажиров", — сказал Чалик на заседании рабочей группы комиссии Госсовета РФ по направлению "Транспорт" в рамках IX Международного сибирского транспортного форума в среду.

По его словам, это "примерно соответствует уровню 2021 года", при этом наблюдается "значительный рост перевозок по международным направлениям — порядка на 40%".

По данным Росавиации, в январе-мае 2021 года авиакомпании РФ перевезли 32,97 млн человек. Таким образом, в текущем году имело место снижение на 3,8%.

"Приятно отметить, что все четыре крупнейших аэропорта Сибири (Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Омск — ИФ) продемонстрировали рост пассажирских перевозок относительно 2021 года в среднем на 13%, или плюс 169 тыс. пассажиров. Рост у всех четырех — от 5% до 27%. Этому, в том числе, способствует программа субсидирования перевозок", — сказал Чалик.

"Авиакомпании начинают получать субсидии за так называемые пассажирокилометры — реально перевезенных пассажиров на реальные расстояния. В связи с ограничениями полетов в 11 аэропортов центральной и южной части РФ у нас образовалась экономия этих средств. Мы ежемесячно их собираем и распределяем по заявкам авиакомпаний. Таким образом, могу констатировать, что эти суммы перевозок и, соответственно, предложенные билеты будут от месяца к месяцу увеличиваться", — добавил замминистра.

По итогам 2022 года российские авиакомпании смогут перевезти внутри страны 90 млн человек, за рубеж — 10 млн человек, сообщал в апреле глава Минтранса Виталий Савельев. При этом в начале февраля в Минтрансе прогнозировали, что пассажиропоток в 2022 году превзойдет результат допандемийного 2019 года, когда было перевезено 128 млн человек. В 2020 году на фоне мирового COVID-кризиса показатель рухнул на 46%, составив 69 млн человек. В 2021 году было перевезено более 111 млн пассажиров.