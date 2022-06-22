"У нас в планах реконструкция ИВПП-1 (искусственная взлетно-посадочная полоса — ИФ). Характеристики новой полосы класса "А" — длина 3,6 тыс. метров, ширина 60 метров. Оборудована для точного захода на посадку по третьей категории", — сказал Таравков.

Инвестором проектно-изыскательных работ является АО "Аэропорт Толмачево".

Согласно информации на сайте новосибирского аэропорта, на данный момент ИВПП-1 длиной 3,6 тыс. метров и шириной 60 метров обеспечивает посадки воздушных судов по первой категории ICAO.

ИВПП-1 используется и для военных, и для гражданских нужд. Она сильно изношена и давно нуждается в ремонте. В начале 2021 года сообщалось, что реконструкция комплекса ИВПП-1 войдет в программу развития магистральной инфраструктуры аэропортов гражданской авиации России после 2024 года. Но "Новапорт" (который управляет аэропортом) рассчитывал, что проект удастся включить в госпрограмму раньше 2024 года.

Всего в "Толмачево" расположено две ВПП, вторая полоса длиной 3,6 тыс. метров и шириной 45 метров может обеспечивать посадки воздушных судов по первой и второй категориям ICAO. Ее реконструкция ведется с 2019 года, закончить ее планируется в два этапа — в 2022 году и 2024 году соответственно.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В 2021 году аэропорт обслужил 6,761 млн пассажиров, что на 0,2% больше, чем в "доковидном" 2019 году (6,747 млн человек).