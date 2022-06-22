"Такие фестивали помогают формировать современную городскую среду, создавать неповторимый и узнаваемый облик территорий. Мы рады, что спустя три года "Культурный код" возвращается в Подмосковье, но уже с новыми силами и огромным опытом", — приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В нем отмечается, что в рамках мероприятия пройдет форум, посвященный экологии, фестивали танцев, музыки, уличного спорта, фотографии, концерт с участием российских звезд, образовательные лектории и другие мероприятия.

Также в рамках фестиваля будет создано порядка 30 картин на фасадах жилых домов.

Первый раз фестиваль "Культурный код" проводился в 2019 году в Одинцово.