Маршрут объединит самые знаковые места Рязани: Кремль, набережную Трубежа, Лыбедский бульвар, ЦПКиО.

По словам врио главы региона, сейчас прорабатывается общая концепция и отдельные детали маршрута.

"Накануне провел выездное совещание, где обсуждали первоочередные задачи — благоустройство объектов, которые увидят туристы, создание инфраструктуры: дорожек, парковок, прокатов. Обязательно обсудим с рязанцами разные варианты", — отметил Малков.

Он добавил, что необходимо установить четкие правила в благоустройстве, формировании пешеходных маршрутов и в целом застройке Рязани.

"Должен быть единый стиль, а правила — соблюдаться неукоснительно", — подчеркнул врио главы региона.