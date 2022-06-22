"Мы обсуждали вопрос, считаю, что нужно посчитать — это вынос железной дороги с набережной Феодосии. Проведите общественные слушания, скооперируйтесь с депутатским корпусом, через голову людей ничего делать не будем", — сказал Аксенов на совещании по проблемным вопросам Феодосии.

По его словам, это логичное решение, несмотря на роль Айвазовского в строительстве. В результате переноса ветки курортная зона оживет, отметил Аксенов.

Железная дорога в Феодосии была построена в 1892 году. Она проходит вдоль городской набережной в непосредственной близости к морю, разделяя променадную зону. Инициатором строительства считается художник-маринист Иван Айвазовский, который внес значительный вклад в развитие города.