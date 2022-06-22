Соответствующая договоренность об ускоренном пропуске организованных туристских групп достигнута в ходе встречи туроператоров и представителей ассоциаций в пункт пропуска "Кордай". Ранее автобусы с туристами следовали в общей очереди.

"Туроператоры будут заранее присылать пограничникам информацию об автобусе (номер и марка), количество туристов и время прибытия на границу. После чего заявленный транспорт будут пропускать по специальной полосе", — говорится в сообщении.

В Нацпалате отметили, что "пока договоренность есть только по большим туравтобусам".

"НПП совместно с ассоциациями продолжает переговоры о приоритетном переходе пассажирских микроавтобусов, которые сопровождают автобусы, когда пассажирам не хватает мест", — говорится в сообщении.

На встрече подняли вопросы возможного досмотра багажа без выноса из автобуса и организации дежурной скорой помощи на переходе. Кроме этого, ведутся переговоры с киргизской погранслужбой о возможности организации отдельной полосы для въезда туристических автобусов в Казахстан.

Подобную встречу НПП "Атамекен" намерена организовать на границе с Российской федерацией.

"Мы уже ведем переговоры с пограничниками на российской границе, об ускоренном въезде российских туристов на наши курорты. Так как многие отечественные туроператоры работают с туристами из РФ, также на летний отдых в Казахстан приезжают детские группы", — говорится в сообщении.