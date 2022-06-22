"Жители и гости Среднего Урала смогут узнать о достопримечательностях Екатеринбурга и Москвы, а также о событийном календаре двух городов — фестивалях, концертах, выставках и других мероприятиях на летний сезон", — говорится в сообщении департамента информполитики Свердловской области.

Кроме того, туристы смогут бесплатно получить в инфоцентре информационные брошюры, карты и узнать о возможностях цифрового туристического сервиса RUSSPASS — как можно его использовать при планировании путешествия по России и составить персональный маршрут.

"Договоренность об открытии павильона в районе Вайнера, 16 была достигнута на полях Питерского международного экономического форума", — говорится в сообщении.

Мобильный туристско-информационный центр Москвы будет работать до 3 июля.