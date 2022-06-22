Отмечается, что для перевозчика это "первый опыт выполнения регулярных пассажирских рейсов", прежде авиакомпания выполняла чартерные и грузовые перевозки.

Рейсы из Хабаровска на черноморское побережье запланированы по понедельникам и средам, обратно — по вторникам и воскресеньям. Время в пути составит около 9 часов. На маршруте будет задействован самолет A330.

iFly — российская частная авиакомпания. Эксплуатирует несколько A330, базируется во "Внуково". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", на конец прошлого года ООО "Ай Флай" контролировалась одним из основателей туроператора TEZ Tour Александром Буртиным, вторым крупнейшим совладельцем было связанное с частными акционерами "Внуково" АО "Компания "Юнокс".