Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, пожар в реконструированной деревенской избе, которая является частью музея, произошёл ночью в среду. Музейные экспонаты не пострадали, нет пострадавших и среди людей. После инцидента прокуратура организовала проверку.

Музей "Космос" является филиалом Ярославского музея-заповедника. Он открылся 25 января 1975 года и посвящен полету в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой, ярославской "Чайки". Музейный комплекс включает в себя деревенский дом, воссоздающий быт семьи Терешковых, основной экспозиционный зал и выставочный зал-фойе, где проходят тематические выставки.