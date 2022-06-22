"Программа фестиваля разделится на дневную и вечернюю. Днем гости мероприятия приглашаются на веранду главного усадебного дома музея-заповедника, вечером — на небольшую сцену. В рамках дневной программы будет работать "открытый микрофон", когда любой из зрителей сможет прочесть как произведения известных поэтов, так и свои", — говорится в сообщении.

В фестивале планируют принять участие заслуженные артисты России Андрей Мерзликин и Даниил Спиваковский, российские поэты Анна Егоян и Георгий Аланский, чтец Мария Матвейчук, музыкальные группы OQJAV и "После 11", музыканты Евгений Борец, Эдуард Назаров и Мартин Маргарян. Ведущая вечера — журналист и телеведущая Гузель Камаева.

На площадке мероприятия установят стилизованные арт-объекты, фотозоны и организуют музыкальное пространство, отметили в пресс-службе ведомства.

Гости фестиваля смогут познакомиться с экспозицией музея и принять участие в творческих мастер-классах. Для комфорта посетителей предусмотрены зоны отдыха и фуд-кортов.

Фестиваль "Проект: ПОЭТ" проводится в Подмосковье во второй раз.