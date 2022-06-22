"Сочи — новый связующий пункт на карте наших маршрутов. Открыта продажа билетов на прямые рейсы из южного хаба в Минеральные Воды и Махачкалу", — говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться с 1 июля ежедневно.

Так, вылет из Сочи в Минводы — в 19:50, обратно из Минвод 2 июля — в 00:20; в Махачкалу — в 18:35 и обратно — в 22:30.

В мае авиакомпания сообщала, что приостановит до конца июня продажу билетов в города центральной и южной части РФ, аэропорты которых закрыты с 24 февраля из-за ситуации на Украине. При этом перераспределит предложение в пользу востребованных направлений внутрироссийской сети, учитывая изменения в предпочтениях пассажиров при планировании путешествий.

С 1 июня "Аэрофлот" уже запустил ежедневные регулярные рейсы из девяти городов РФ в Сочи — из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы на среднемагистральных лайнерах Airbus A320.