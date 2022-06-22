Путешествие началось с фотосессии на фоне старинного паровоза "Победа", у желающих была возможность сфотографироваться и с машинистом поезда.

В пути туристов ждет развлекательная программа.

От станции Свияжск до одноименного острова предусмотрен трансфер на комфортабельных автобусах. На острове туристов ждет экскурсия с посещением основных достопримечательностей.

Отмечается, что в Татарстане паровоз совершит еще три рейса: 25, 29 июня и 2 июля, после чего отправится в Нижний Новгород.

Ретро-туры — это совместный проект ППК "Содружество" и казанского туроператора. Путешествие рассчитано на один день.

Паровоз "Победа" был построен в 1953 году. Позже его стали именовать Л-3095 — в честь конструктора Льва Лебедянского.