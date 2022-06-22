«Росавиация планомерно ведет работу по выполнению поручения руководства страны и достижению целевых показателей по объемам авиаперевозок в размере 100 млн. пассажиров по итогам 2022 года», — пояснили в Росавиации.

Там отметили, что с целью решения поставленной задачи будет сформирована рабочая группа с участием представителей Ростуризма, ведущих авиакомпаний и туроператоров. «Это позволит вовлечь в реализацию программы развития авиаперевозок более широкий круг компаний и организаций», — уточнили в ведомстве.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), инициатива была озвучена на совещании в Минтрансе, куда были приглашены и крупные туроператоры.

«Предполагается, что совместная работа представителей авиационного и туристического рынков должна активизировать продажи туров с авиаперевозкой по России, способствовать росту туристических перевозок и позволить туроператорам выполнить обязательства перед туристами, чей отдых не состоялся по причине введенных ограничений», — рассказали в ассоциации.

Как считают представители туриндустрии, этому будут способствовать поддержка туроператоров субсидиями на блоки мест на регулярных рейсах, выстраивание координации между туроператорами и авиаперевозчиками в рамках реализации субсидируемых рейсов в регионы, подключение к реализации чартерных программ малой авиации и вертолетных перевозок через механизм субсидирования, привлечение авиакомпаний из дружественных стран к международным рейсам. Также авиационным властям РФ было предложено уйти от «правила паритета» для обеспечения достаточного количества перевозки на популярные зарубежные курорты (Турция, Египет). И выдавать иностранным авиаперевозчикам разрешения в полном запрошенном ими объеме.