В частности, авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") вводит до 30 сентября третью ежедневную частоту на направлении Санкт-Петербург.

"Сейчас вылететь из Челябинска в северную столицу России можно утром в 06.15 (прибытие рейса в Санкт-Петербург в 07.15), днем — в 14.30 (прибытие — в 15.30). Также появится возможность улететь вечером в 18.40 (прибытие в 19.50)", — говорится в сообщении.

Из Санкт-Петербурга рейсы будут выполняться ночью (вылет — в 00.30, прибытие в Челябинск — в 5.25), утром (8.45, прибытие в 13.30) и днем (вылет 12.40, прибытие 17.40).

Помимо "России" в Санкт-Петербург из Челябинска выполняют утренние рейсы авиакомпании "Победа" и "Смартавиа". Таким образом, с июля на линии Челябинск — Санкт-Петербург будет 5 ежедневных рейсов.

Также "Аэрофлот" с 1 июля по 30 сентября запускает ежедневный рейс Сочи- Челябинск. В результате число рейсов по маршруту Челябинск- Сочи еженедельно вырастет до 27 рейсов в неделю. В настоящее время в Сочи летают 4 авиакомпании: "Победа", "Северный Ветер", "Уральские авиалинии", "НордСтар".

Аэропорт "Челябинск" находится под управлением "Новапорта" — одного из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты. "Новапорт" принадлежит AEON Corporation Романа Троценко.