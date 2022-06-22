"Фестиваль JazzPark создан специально под летний формат концертов на открытом воздухе и приурочен к юбилею отечественного джаза, который 1 октября 2022 года будет праздновать своё столетие", — говорится в сообщении.

Откроется фестиваль пятичасовым концертом на теплоходе, плывущем по Волге.

На фестивале выступят музыканты из Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга и Тихвина, а также один из самых известных джазовых исполнителей мира — Игорь Бутман.

В здании Ярославского городского джазового центра будут проводиться традиционные ночные джем-сейшны, представляющие собой особый формат концерта, используемый только в джазовой музыке, лекции и мастер-классы ведущих российских джазовых деятелей и музыкантов, отмечает пресс-служба.