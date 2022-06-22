"В ближайшее время будут представлены лоты по строительству объектов с местами приложения труда территории административно-делового центра в Коммунарке. Надеюсь, что в этом году инвесторы начнут проектирование, а в следующем — строительство", — сказал Жидкин журналистам в среду.

По его словам, площадки предназначены под размещение офисов, гостиницы и другие коммерческих площадей.

"С точки зрения инвестиций, это очень интересная и привлекательная площадка. Помимо прочего она обеспечена дорогами, социальными объектами и другой необходимой инфраструктурой", — подчеркнул Жидкин.

Возведение жилья силами инвесторов на территории АДЦ "Коммунарка" планируется начать в августе. Всего на территории АДЦ в ближайшие несколько лет планируется построить до 800 тыс. кв.м жилья и офисов.

На участке площадью 550 га в Коммунарке предполагается возвести 7,3 млн кв.м недвижимости: 1,2 млн "квадратов" жилья и 6,1 млн кв.м — общественно-деловой застройки. Помимо этого, здесь появятся объекты социальной и образовательной инфраструктуры. Как сообщал директор по развитию АО "Мосинжпроект" Наиль Сайфуллин, общий объем инвестиций в проект АДЦ составит около 402 млрд рублей, из которых 45 млрд вложит столичный бюджет.