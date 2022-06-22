"В 2022 году мы планируем обслужить около 7 млн пассажиров, а наш план к 2030 году — 11 млн пассажиров в год", — сообщил коммерческий директор АО "Аэропорт Толмачево" Станислав Таравко на конференции в рамках IX Международного Сибирского транспортного форума в среду.

При этом, согласно презентации, продемонстрированной в ходе его выступления, из общего числа пассажиров в этом году около 6,1 млн человек планируется обслужить на внутренних воздушных линиях.

Ранее сообщалось, что в 2021 году пассажиропоток аэропорта составил 6,761 млн человек, что на 0,2% больше, чем в докризисном 2019 году (6,747 млн человек).

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ, располагает двумя взлетно-посадочными полосами и двумя терминалами внутренних и международных линий.