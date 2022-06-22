"В реконструированной деревенской избе, которая является частью музея, сработала пожарная сигнализация. В настоящее время пожар ликвидирован. Мемориальные вещи не пострадали. Устанавливаются причины возгорания", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в результате пожара никто не пострадал. В связи с инцидентом ведомство организовало проверку.

Музей "Космос" является филиалом Ярославского музея-заповедника. Он открылся 25 января 1975 года и посвящен полету в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой, ярославской "Чайки". Музейный комплекс включает в себя деревенский дом, воссоздающий быт семьи Терешковых, основной экспозиционный зал и выставочный зал-фойе, где проходят тематические выставки.