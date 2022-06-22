"Видимо, мы сможем начать работы только через месяц. Это связано с нынешним высоким уровнем воды в реке Волхов и Сиверсовом канале (на берегах которого находится Рюриково городище — ИФ)", — объяснила она.

Городище, расположенное у истока Волхова из озера Ильмень, является уникальным памятником истории. Оно получило название по имени основавшего его легендарного князя Рюрика. Летописные источники утверждали, что Рюрик заложил крепость на Волхове в 859 году. Эта весьма условная дата считалась годом основания Великого Новгорода.

В 2021 году экспедиция Санкт-Петербургского института материальной культуры Российской академии наук, которой руководила Хвощинская, нашла на Рюриковом городище остатки варяжской крепости. Исследования установили, что укрепления были построены в 858-862 годах, и сенсационно подтвердили летописную информацию.