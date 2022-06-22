«По словам туроператоров, спрос на некоторые курорты Кубани уже превысил прошлогодние значения. Загрузка сочинских отелей, работающих на «все включено» и расположенных на первой береговой линии, достигает 100% практически на весь сезон: путешественники раскупили почти все места до осени», — рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, особо напряженная ситуация со свободными местами складывается именно в Сочи, тогда как на других курортах Кубани доступные места в таких отелях еще есть.

В ассоциации пояснили, что в Сочи отелей с концепцией «все включено» на первой береговой линии в разы меньше, чем, например, в Анапе, поэтому такие объекты загружаются быстрее. Кроме того, из-за закрытия аэропорта Анапы далеко не всем удобно добираться на курорт на поезде, особенно если речь идет о семьях с детьми. Этим летом они предпочтут отели Сочи из-за отсутствия проблем с транспортом.

«Небольшое число отелей с концепцией «все включено» в Сочи не является недостатком: там сформированная городская среда, большое количество всевозможных развлечений, а сочинские рестораны по разнообразию сопоставимы с московскими. Поэтому гостиницы с all inclusive там не так актуальны», — отметили в АТОР.

В ассоциации рекомендуют туристам качественные объекты размещения на других курортах Кубани, поскольку там еще есть места по приятным ценам. Если в Большом Сочи недельный отдых можно забронировать от 62 тыс. рублей с человека без перелета, то в Лазаревском цены на гостиницы «все включено» начинаются от 30 тыс. рублей на аналогичных условиях. В Анапе – от 23 тыс. рублей, в Геленджике – от 22 тыс. рублей.