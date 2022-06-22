"Среди древнего хвойного леса, куда не ступала нога человека и не доходили пожары, сохранилось реликтовое тропическое растение — рододендрон Фори. Сихотэ-Алинский заповедник — единственное место в континентальной части России, где сохранилось это редкое растение эпохи неогена, занесенное в Красную книгу России", — говорится в сообщении.

В конце июня эти вечнозеленые кустарники-великаны, достигающие 7 метров в высоту, расцветают нежными цветами. Пик цветения в этом году ожидается с 1 по 8 июля.

На зиму листья вечнозеленого растения не опадают, они сворачиваются в трубочки. Необычно из-за сочетания зеленых листьев на фоне белого снега этот рододендрон выглядит , когда его листья еще не успели свернуться, а первый снег уже выпал.

Заповедник организует экскурсии в урочище в период цветения этого редкого кустарника.

Также на этом маршруте протяженностью 95 км туристы смогут увидеть тис остроконечный, занесенный в Красную книгу и тополи Максимовича. Возраст некоторых тополей превышает 300 лет, а диаметр достигает двух метров на высоте груди человека. В дуплах этих деревьев любят устраивать зимние берлоги белогрудые медведи.

Посещение заповедной территории возможно только с пропуском и в сопровождении сотрудника заповедника.

Заповедник сохраняет уникальный природный комплекс Центрального Сихотэ-Алиня, включающий большинство видов животных и растений Дальнего Востока России. Территория заповедника в 2001 году включена в список территорий Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, а в 2015 году заповедник получил аккредитацию CA|TS — наивысшее признание от мировой общественности за усилия по сохранению тигра.