Курс доллара США составил 52,92 руб. в 10:28, что на 86 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 55,14 руб., подешевев на 1,13 рубля. В моменте евро снижался до отметки 55,01 руб. впервые с 26 мая 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 97,2 копейки — до 53,9 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает уверенно расти к доллару и евро на фоне спроса на рублевую ликвидность перед пиком налоговых платежей июня. Общую поддержку нацвалюте оказывает валютный "навес", обусловленный заметным превышением экспортных доходов над затратами на импорт в условиях приостановки действия бюджетного правила.