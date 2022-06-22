Число самолетовылетов в прошлом месяце выросло на 31,4% — до 310.

В то же время объем перевезенных грузов за месяц сократился на 8,9% и составил 47,3 тонны.

С начала 2022 года пассажиропоток аэропорта составил 241,946 тыс. человек, что на 1,2% меньше показателей за январь-май 2021 года. Число самолетовылетов с начала года составило 1207 (рост на 4,6%). Объем перевезенных грузов в январе-мае 2022 года вырос на 3,2% и составил 256 тонн.

Как сообщалось, ряд крупных авиакомпаний РФ в последние месяцы начали летать из Грозного.

Пассажиропоток аэропорта "Северный" в 2021 году увеличился в 2 раза по сравнению с 2020 годом — до 713,837 тыс. человек. В 2022 году пассажиропоток планируется увеличить на 15-20% по сравнению с 2021 годом за счет привлечения новых авиаперевозчиков и увеличения количества авиарейсов.

Аэропорт Грозного обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.