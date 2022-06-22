Авиаперевозчик подтвердил, что с осени больше не будет летать в Осло, лондонский аэропорт Гатвик, Дублин и Гамбург, отмечается в материалах.

Будут выполняться по три рейса в неделю в Париж и дважды в Берлин. Сейчас airBaltic летает в эти города четыре раза в неделю.

"Авиакомпания аргументирует свое решение нехваткой запчастей для самолетов, но обещает вернуться в аэропорт Вильнюса зимой в таком же объеме", — говорится в сообщении.

"К сожалению, глобальные проблемы с цепочками поставок также повлияли на доступность некоторых деталей самолетов. Эти детали необходимы для воздушных судов airBaltic. Поэтому в ближайшие месяцы авиакомпания реструктурирует всю маршрутную сеть. Это глобальная проблема в авиационной отрасли, которую нельзя решить с помощью лизинга", — цитирует портал ответ авиакомпании.

Между тем, это не единственные изменения, коснувшиеся Вильнюсского аэропорта за последнее время. В этом месяце было объявлено, что германская Lufthansa сократит из-за нехватки персонала количество рейсов в аэропорты Франкфурта и Мюнхена по всей Европе. Так, было отменено 10 рейсов по маршруту Вильнюс — Франкфурт-на-Майне.