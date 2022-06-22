"В этом году впервые пройдет фестиваль "Ретрорейс" Музея транспорта Москвы. Под открытым небом можно будет увидеть транспорт и автомобили 60-70-х гг.", — привели в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

На Воробьевых горах откроют выставку ретротехники от музея, а также клубов "Москвич", "Волга М-21", "Победа-клуб" и Lada History. Также в программе — ралли классических автомобилей.

Для посетителей организуют бесплатный трансфер на ретроавтобусах от станции метро "Университет" и обратно.

Вход на мероприятие будет бесплатным, но потребуется пройти регистрацию на сайте музей.

День московского транспорта отмечают во вторую субботу июля.