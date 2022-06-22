Согласно оперативным данным, подземный толчок зарегистрирован в 6:14 по местному времени (1:14 мск). Эпицентр находился на берегу озера Байкал на юге Баргузинского залива, в 8,5 км западнее популярного у туристов села Максимиха.

Байкальская рифтовая зона, где идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юге — озеро Хубсугул (Монголия), на севере — горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Усиление сейсмической активности фиксируется с осени 2020 года, когда 21 сентября на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,6.