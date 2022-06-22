В пресс-службе перевозчика отметили, что рейсы Красноярск — Казань будут выполняться в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок.
"Новые рейсы авиакомпании NordStar предоставят жителям Красноярска и Красноярского края дополнительные возможности для деловых и туристических поездок в столицы Республики Татарстан и Самарской области", — говорится в сообщении.
АО "Авиакомпания "Нордстар" создано в 2008 году на базе ОАО "Авиакомпания "Таймыр". Базовые аэропорты — "Домодедово" (Москва), "Емельяново" (Красноярск) и "Алыкель" (Норильск). Парк воздушных судов компании состоит из 9 самолетов Boeing-737-800, одного Boeing-737-300. По данным с сайта авиакомпании, в 2021 году NordStar перевезла 1 млн 163 тыс. пассажиров, что на 24% больше, чем годом ранее.
Как сообщалось, в марте 2022 года "Норникель", которому раньше принадлежала авиакомпания "Нордстар", продал 100% акций компании ее менеджменту.