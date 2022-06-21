"При поддержке министерства транспорта РФ принято решение, что будет расширен контрольно-пропускной пункт экскурсионной автобусной линии на границе между Абхазией и РФ. Там увеличится штат инспекторов и контроля. Это облегчит пропускную способность границы", — сказал Тайсаев "Интерфаксу".

Он также сообщил, что российская рабочая группа планирует 20 июля посетить погранпереходы.

"На сегодняшний день пропускная способность российско-абхазского погранперехода рассчитана на 1,5 тысячи транспортных средств и на 28 тысяч физических лиц. Но по факту в сутки проходят до 10,5 тысяч машин и около 55,6 тысяч человек. В этом году республика ожидает беспрецедентный поток туристов из России в связи с международной обстановкой, и данная проблема требует незамедлительного решения", — сказал Тайсаев.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) обращался Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю с просьбой принять меры для увеличения пропускной способности погранперехода "Адлер" в высокий туристический сезон из-за резкого роста турпоток.