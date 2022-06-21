"Всего передано 410 монет, предварительно датированных учеными 1505-1530 годами", — сказал собеседник агентства.

Эти клады были главным образом приобретены для ГМЗ у частных коллекционеров. Суммы закупок, имена прежних владельцев монет, а также точные места обнаружения кладов не называются.

По словам коллекционеров, монеты были найдены в течение нескольких последних лет. Ученые предполагают, что два клада обнаружили в Брянской и Нижегородской областях.

Монеты изготовлены из серебра, вероятно, высокой пробы. Их общий вес в ГМЗ назвать затруднились.

Большинство монет — это так называемая новгородская деньга. При этом в четырех кладах содержались фальшивки. "XVI век на Руси вообще был временем расцвета фальшивомонетничества", — пояснили в пресс-службе.

Переданные клады ждет реставрация и исследование, добавили в ГМЗ.

Новгородский государственный объединённый музей-заповедник — государственный музей, охватывающий территорию Великого Новгорода и Новгородской области с дирекцией в новгородском Детинце. Ведет свою историю от основанного в 1865 году Музея древностей.