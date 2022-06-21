Курс доллара США составил 53,9925 руб./$1 в 18:12 мск, что на 1,6375 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 56,6125 руб./EUR1, подешевев на 2,235 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,9 рубля — до 55,17 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает уверенно расти к доллару и евро на вечерних торгах, обновляя семилетние максимумы в обеих парах, в рамках подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых платежей июня. Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, кроме того, рынок продолжает реагировать на сообщения, что все большее число банков планирует начать взимать с физлиц комиссию за обслуживание валютных счетов. Росбанк сообщил, что начнет взимать комиссию с 4 июля, ранее на такие меры пошли Тинькофф банк и Райффайзенбанк.