"В период проведения выставок "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Москве и "Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина" в Санкт-Петербурге у посетителей Галереи будет возможность увидеть в ее постоянной экспозиции произведения, которые обычно хранятся в запасниках", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале музея.

Уточняется, что основным принципом организации обновленной экспозиции стала собирательская стратегия Ивана Морозова, объединившего в своей коллекции русское и европейское искусство. Помещенные в новый контекст работы русских художников позволяют по-новому расставить акценты, показав отечественное искусство как часть интернационального художественного процесса.

На втором этаже можно будет увидеть произведения Репина, Серебряковой, Врубеля, Петрова-Водкина и других русских мастеров живописи в их диалоге с шедеврами Дега, Моне, Ренуара, Пикассо, которые, как отметили в Пушкинском музее, никогда не покидают стен музея.

"Впервые целый зал третьего этажа экспозиции посвящен творчеству Василия Кандинского. В нем представлены не только живописные и графические работы мастера, но и выполненные в технике, занимающей особое место в его творчестве — живописи на стекле", — добавили в сообщении.

В экспозиции третьего этажа представлены работы Александра Родченко и Варвары Степановой. Эти художники были не только выдающимися представителями конструктивизма, но и родоначальниками советского дизайна.