Так, авиакомпания "Уральские авиалинии" с 1 июля запускает еще один дополнительный рейс по маршруту Грозный — "Домодедово" (Москва) и обратно.

Также с 1 июля авиакомпании "ЮТэйр" увеличивает частоту рейсов на рейсе Баку — Грозный и обратно — до 7 в неделю. Ранее рейсы выполнялись дважды в неделю.

"На стадии переговоров с авиакомпаниями — открытие рейса из Грозного в Анталью", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что с 25 июня "Уральские авиалинии" запускает дополнительный рейс из Москвы в Грозный (Чечня). Вылеты будут осуществляться дважды в день.

Сообщалось также, что ряд крупных авиакомпаний РФ в последние месяцы начали регулярные полеты из/в Грозный. В частности, авиакомпании "ЮТэйр" с 24 марта начала выполнять рейсы из Грозного в Стамбул дважды в неделю. Также "ЮТэйр" планирует запустить ежедневные рейсы из Грозного в Стамбул пять раз в неделю, и один рейс в неделю — из Грозного в Анталью. Кроме того с 5 мая компания начала выполнять полеты из Грозного в Сургут.

С конца марта 2022 года авиакомпания S7 открыла новый ежедневный рейс из Грозного в аэропорт Домодедово.

С 27 мая открылся регулярный ежедневный рейс из Грозного в Домодедово и обратно. С 10 июня "Уральские авиалинии" запустили рейс в Грозный из Екатеринбурга.