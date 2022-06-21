В забастовке принимают участие порядка 40 тыс. членов британского профсоюза железнодорожного, морского и других видов транспорта (RMT), в том числе сотрудники компании Network Rail, владеющей и управляющей железнодорожной инфраструктурой в стране, а также представители 13 железнодорожных операторов и работники метрополитена, пишет газета Financial Times.

Дальнейшие забастовки запланированы на четверг и субботу. Жителей страны предупредили, что не стоит пытаться уехать куда-либо на поезде без необходимости, поскольку многие линии в стране закрыты, и функционирует лишь пятая часть всех поездов.

"У RMT не осталось выбора, кроме как выступить в защиту своих членов", — заявил глава профсоюза Мик Линч.

Он отметил, что правительство не пошло навстречу RMT в его требовании о повышении зарплат на 7-8%, и обвинил власти в том, что они использовали COVID-19 как предлог для "транспортной экономии", в том числе для закрытия железнодорожных касс. Как сообщил источник FT, руководителей профсоюза не устроило предложение Network Rail о 3%-ном увеличении зарплат при одновременном изменении рабочих практик.

RMT заявил, что забастовка продолжится, пока требования профсоюза не будут выполнены.

В первый день забастовки длительность автомобильных поездок в Лондоне увеличилась вдвое, британская столица стала самым загруженным городом в стране, свидетельствуют данные производителя навигационных систем TomTom.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что железнодорожному сектору необходима модернизация. Он призвал руководителей профсоюза продолжить переговоры с Network Rail и согласовать необходимые реформы.