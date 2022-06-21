"В этом году на рассмотрение было прислано почти 400 заявок, из которых в конкурс вошли 15 фильмов", — сообщает пресс-служба фестиваля во вторник.

В жюри фестиваля вошли режиссер Дмитрий Тюрин, драматург Андрей Золотарев, актриса Равшана Куркова, музыкант, режиссер Алексей Рыбин, киновед Лариса Юсипова и оператор Иван Бурлаков.

Президент фестиваля Михаил Пореченков отметил, что одним из самых важных нововведений в этом году можно считать учреждение приза зрительских симпатий.

"Так мы хотим подчеркнуть, что "Горький fest" — это не внутрицеховой смотр кинематографистов, но событие в жизни города. И в рамках этого смотра нам важна обратная связь со зрителями. Теперь они сами смогут определить одного из призеров", — приводятся его слова в сообщении.

Кроме того, будет вручен еще один новый приз — за лучшее музыкальное решение фильма.

"Это связано с одной из ключевых тем фестиваля — 60-летием Виктора Цоя. Этому юбилею посвящена программа фильмов, часть из которых будет показана на стадионе", — сообщает пресс-служба.

Всего же на фестивале будет вручено восемь наград: за лучший фильм, за лучшую режиссуру, лучшую драматургию, лучшее изобразительное решение, лучшее музыкальное решение, лучшую роль, а также приз зрительских симпатий и приз за вклад в развитие современного российского кинематографа.

По словам генерального продюсера фестиваля Оксаны Михеевой, в этом году на "Горький fest" также планируется провести "круглый стол" на тему будущего кинотеатрального проката — "пожалуй, ключевую и самую болезненную для нынешнего этапа развития киноотрасли".

Кроме того, в рамках "Горький fest "пройдет ретроспектива "Балабанов. Эхо", в ходе которой будут показаны фильмы отечественных режиссеров последних двадцати лет, вдохновленных творчеством Алексея Балабанова.