"Впервые за два года артековская смена будет международной: мы принимаем детей из Казахстана и Армении. Сегодня, как никогда, важны общение ребят из разных стран, обмен культурами и традициями. Встречаем мы и 170 школьников из Донецкой народной республики", — приводятся в сообщении слова директора "Артека" Константина Федоренко.

Всего за смену в "Артеке" отдохнут 3288 детей. Она посвящена творчеству и искусству, стартует 21-22 июня.

Ранее прием детей-иностранцев был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Международный детский центр "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти лагерей. По результатам всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 года признан лучшим в России.