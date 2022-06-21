"Продажа билетов уже началась. В этом году они будут выкладываться для приобретения небольшими партиями несколько раз в неделю", — сообщила пресс-служба тульского правительства.

По словам регионального министра культуры Татьяны Рыбкиной, по поручению губернатора Алексея Дюмина правительство Тульской области оказывает содействие в организации фестиваля.

Для зрителей будет работать фудкорт: тульские кафе и рестораны откроют свои представительства в Ясной Поляне.

В дни фестиваля время работы коммерческого транспорта будет увеличено. Зрители самых поздних спектаклей смогут доехать до Тулы и Щекино. Муниципальный транспорт будет курсировать согласно расписанию.

В программе предстоящего фестиваля — современные трактовки произведений Льва Толстого и авторов, созвучных его творчеству. Тема фестиваля этого года — "Детство". Она выбрана к 170-летию публикации одноименной повести Толстого и 160-летию венчания Льва Николаевича и Софьи Андреевны (23 сентября 1862 года).

Зрители увидят работы разных форматов: от традиционной драмы до спектаклей-променадов, а также проекты, созданные специально для фестиваля в рамках резиденции "Сила слова" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль этого года отличает расширенная детская и впервые появившаяся музыкальная программы.

В день открытия — 8 июля, а также 9 июля Театр им. Вахтангова покажет свой главный спектакль этого сезона — "Война и мир". Его впервые будут играть под открытым небом, в Ясной Поляне — месте написания романа. На сцену в усадьбе писателя выйдут Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Евгений Князев, Ирина Купченко, Людмила Максакова и другие актеры.

Тульские театры также активно участвуют в фестивале. ТЮЗ покажет иммерсивный спектакль "В поисках синей птицы", поставленный в сотрудничестве с московским режиссёром Иваном Пачининым. Тульский театр драмы представит спектакль Ольги Погодиной-Кузьминой "Толстого нет". Детям покажут постановку по сценарию С.А. Толстой "Приключения куколок-скелетцев". Театр кукол выступит с уже полюбившейся тульским зрителям спектаклем "Филипок".

Фестиваль организован по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и пройдет при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта "Культура".

В 2021 году театральный фестиваль был перенесен с июня на сентябрь из-за сложной эпидситуации, в 2020 году он был отменен из-за пандемии.