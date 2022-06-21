"В Россию вернулись последние предметы Эрмитажа с экспозиции в Европе. Картины "Портрет молодой женщины" и "Искушение" были представлены на выставке в Италии "Тициан и образ женщины". Она проходила в Королевском дворце в Милане (Палацо Реале)", — сообщила Любимова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что данные предметы искусства были единственными предметами из фондов российских государственных музеев, представленными на этой выставке. "А также последними предметами Эрмитажа, находившимися до этого времени на территории европейских государств", — уточнила министр.

Выставка проходила с 23 февраля по 5 июня 2022 года в Королевском дворце в Милане (Палацо Реале). На ней было представлено около 50 картин Тициана и его современников.

Ранее из Италии в Россию также вернулась "Молодая дама" Пабло Пикассо. Эта работа из собрания Эрмитажа экспонировалась на одноименной выставке, которая проходила в Риме.