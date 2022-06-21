Залы второй очереди экспозиции продолжат рассказ о личности монарха и его эпохе.

"Открывая их (новые залы — ИФ), мы завершаем в нашей галерее тему петровской эпохи. Дальнейшее развитие галереи, которое, мы надеемся, что будет в ближайшие месяцы, будут посвящены традициям, заложенных при Петре Первом, но в эпоху Анны Иоановны и Елизаветы Петровны. Этот зал хронологически петровскую эпоху завершает", — сказала куратор экспозиции Наталья Бахарева.

Залы расположены в надворной части Зимнего дворца, где в свое время находились детские комнаты сыновей императора Николая I — Константина, Николая и Михаила.

В центре первого зала располагается парадный расписной стол, доставленный императору из Архангельска. Также представлены и предметы обихода и декора. Например, нарядные серебряные ковши или аугсбургские кабинеты, которые использовались для хранения диковинных вещей.

"Особое место на новой экспозиции занимает так называемый "сербский" портрет Петра, помещенный недавно на почтовой марке, выпущенной в Белграде", — отметил в свою очередь директор музея Михаил Пиотровский.

Во втором зале демонстрируются уникальные станки из петровской "Токарни", которые предназначались для создания цилиндрических рельефов, медалей и гильошированных (выжигание на ткани) декоров.

"Здесь расположены семь станков. За всеми этими станками работал Петр Первый", — добавила Бахарева.

В этом же пространстве представлены инструменты, которые использовались в работе на станке, а также сами произведения, выполненные собственноручно Петром: от табакерки с вращающейся крышкой до кубка, выточенного из карельской березы.

Первая часть экспозиции открылась в январе текущего года. В ней представлены портреты выдающихся деятелей Петровской эпохи, мемориальные экспонаты, а также предметы, созданные руками самого Петра Великого.

Открытие экспозиции приурочено к 350-летию императора Петра I при поддержке ПАО "Газпром".