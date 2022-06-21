"30 ресторанов и кафе станут участниками гастрономического фестиваля на территории Свердловской области. Сеты из локальных продуктов — обожженное филе оленя с компотом из груши, черемуховый бисквит с земляникой и муссом из клевера, ельчевскую форель с малосольным огурцом и другие — можно будет попробовать с 23 июня по 7 июля", — говорится в сообщении.

Замглавы региона Дмитрий Ионин считает, что аутентичная уральская кухня поможет привлечь в регион туристов.

"Мы ожидаем большое количество гостей на "Иннопром". Наша задача — тех, кто приезжает сюда с деловым визитом, сделать постоянными гостями Урала. Мы готовы предложить все виды туризма, в том числе и гастрономический", — отметил Ионин.

В этом году фестиваль пройдет во второй раз — количество его участников с прошлого года выросло втрое.

В каждом из 30 заведений для гостей создадут оригинальное меню из трех уральских блюд. Кроме того, шеф-повара Екатеринбурга проведут мастер-классы на стенде Свердловской области. Например, гостей будут учить готовить балык из судака с майонезом из черемухи с одуванчиковым медом, мусс из ряженки с облепиховым бисквитом и глазурью из пихты.

Международная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2022 году она пройдет с 4 по 7 июля. Страной-партнером выставки стал Казахстан. Тема "Иннопрома" в 2022 году — "Промышленный переход: энергетика, цифровизация, кадры".