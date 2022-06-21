"Год за годом растет количество направлений, на которых работают "Валдаи". Был запрос на то, чтобы появились регулярные рейсы в сторону Бора. Это важно и для жителей, которые регулярно перемещаются между городами, и для туристов", — приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Он отметил, что "Валдай" станет еще одним альтернативным видом транспорта на данном направлении помимо канатной дороги.

По будням "Валдай" будет отправляться из Нижнего Новгорода и обратно три раза, по выходным — дважды в день.

Как отмечает организатор — компания по развитию скоростного судоходства "Водолет", в зависимости от спроса количество рейсов до Бора может быть увеличено.

Пресс-служба напоминает, что в настоящее время суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" ходят из Нижнего Новгорода в Городец, Макарьево, Чкаловск, Чебоксары, Юрьевец, Козьмодемьянск, Юрино, а также выполняют прогулочные маршруты до Шуховской башни и вдоль береговой зоны Нижнего Новгорода.

Судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" (строит АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е Алексеева", Нижний Новгород) может развивать скорость до 75 км/ч (проектная скорость — 65 км/ч). Запас хода — в пределах 550 км. Предназначено для эксплуатации по протяженным маршрутам на полноводных реках всей территории России — от Центральной части до Дальнего Востока. При вместимости 45 пассажиров состав экипажа судна — только два человека.